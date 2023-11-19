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США, Ізраїль і ХАМАС працюють над угодою щодо звільнення десятків заручників в обмін на тимчасове припинення вогню, - ЗМІ

19 листопада, 2023 неділя
13:10
Світ сектор Гази

Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних в заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях

Про це повідомляє Washington Post.

Детальний письмовий документ на шести сторінках вимагає від усіх сторін конфлікту заморозити бойові дії щонайменше на п'ять днів, а початкові 50 або більше заручників будуть звільнятися меншими партіями кожні 24 години. За допомогою повітряного спостереження буде здійснюватися моніторинг пересування на землі, щоб контролювати паузу.

Припинення бойових дій також має на меті дозволити значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги, в тому числі палива, що надходить до обложеного анклаву з Єгипту.

Речник посольства Ізраїлю у Вашингтоні заявив пізно ввечері в суботу, що "ми не збираємося коментувати" будь-який аспект ситуації із заручниками.

Зокрема, у суботніх коментарях Нетаньяху заявив, що наступ продовжиться, навіть попри те, що минулого тижня він захистив рішення дозволити перше з початку війни стабільне постачання палива в Газу.

Після початкових вагань адміністрація Байдена, під тиском внутрішньої боротьби між прихильниками неухильної підтримки військових цілей Ізраїлю і занепокоєнням гуманітарною кризою в Газі, повністю підтримала тимчасову паузу в бойових діях.

Американські офіційні особи заявили, що, на їхню думку, пауза дозволить ХАМАСу зібрати заручників і організувати їх безпечний ескорт через поле бою. 

Бретт МакГерк, найвищий посадовець Ради національної безпеки Білого дому з питань Близького Сходу, перебуває у тривалій поїздці до регіону, щоб спробувати зміцнити план звільнення заручників, включаючи зустрічі в Ізраїлі та Катарі. Виступаючи в суботу на міжнародній конференції з безпеки в Бахрейні, МакГерк заявив, що переговори були "інтенсивними та тривалими".

США заявляють, що угоди про звільнення заручників поки що немає. Про це інформує Вloomberg.

"Угоди ще немає, але ми продовжуємо наполегливо працювати над її досягненням", - заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адріенна Вотсон.

  • Сполучені Штати Америки разом із партнерами розробляють план операції зі звільнення заручників в Газі, адже Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитись про обмін полонених.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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