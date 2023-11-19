США разом із партнерами розробляють план операції зі звільнення заручників у Газі, - ЗМІ

Про це пише ABC News.

Зазначається, що США разом з Катаром і Єгиптом працюють над тим, щоб підштовхнути Ізраїль і ХАМАС до угоди про звільнення понад 200 полонених, які, за оцінками Ізраїлю, утримуються під вартою, включно з 10 американцями, що досі вважаються зниклими безвісти.

У п’ятницю президент Джо Байден поспілкувався з еміром Катару, щоб обговорити "нагальну потребу в тому, щоб усі заручники, яких утримує ХАМАС, були звільнені без подальших зволікань".

Попри поштовх до дипломатії та повідомлення про те, що обидві сторони були близькі до досягнення угоди на початку тижня, високопоставлений чиновник Держдепу заявив, що США все ще не переконані в досягненні угоди.

Джерела видання повідомляють, що під час переговорів Ізраїлю і ХАМАСу про обмін щонайменше 50 заручниками, переважно жінок і дітей, на багатоденне перемир’я, сторони не дійшли консенсусу щодо конкретних деталей.

США вважають, що укладення угоди є найкращим варіантом для забезпечення безпеки великої кількості затриманих, але розробляються тактичні плани на випадок, якщо обставини зміняться.

Повідомляється, що військові чи правоохоронні органи США не обов’язково будуть залучені до фактичного проведення будь-якої такої операції.

Крістофер О'Лірі, колишній директор американської спеціальної групи з відновлення заручників, каже, що ситуація не схожа на жодну іншу, з якою він стикався протягом своєї кар'єри, але в міру розвитку подій США та Ізраїль, ймовірно, зможуть скласти повнішу розвідувальну картину зусиль зі звільнення заручників.

"Завжди планується кілька напрямків зусиль. Відновлення планується з тієї секунди, коли захопили першого американця. Наші підрозділи спеціальних операцій і розвідки збирають дані та пропонують варіанти звільнення людей постійно", - сказав він.