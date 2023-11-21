США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Те, що прагне ХАМАС, без сумнівів, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно й не раз",- зауважив представник адміністрації США.

Він нагадав, що з боку ХАМАСу ці наміри були висловлені публічно зовсім недавно.

"Вони казали, що не зупинятимуся. Тож, те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову й знову", - підкреслив посадовець.

Кірбі наголосив, що ХАМАС чинив убивства й різанину невинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі, охарактеризувавши це як "геноцидні наміри".

Водночас представник Білого дому відреагував на заяви учасників протестів у США, які назвали самого президента Байдена "геноцидним Джо" через його підтримку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази, які спричинили значні жертви серед цивільних.

Кірбі, зокрема, зазначив, що перша поправка Конституції США дозволяє людям висловлювати свої думки, і в адміністрації поважають це. Однак, продовжив він, Ізраїль не намагається знищити палестинський народ або стерти сектор Гази з карти світу.

"Ізраїль намагається захиститися від терористичної загрози геноциду",- зазначив Кірбі.