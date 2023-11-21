США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу
Адміністрація Сполучених Штатів заявила, що дії та наміри терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю є проявом геноциду стосовно єврейського народу
Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Те, що прагне ХАМАС, без сумнівів, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно й не раз",- зауважив представник адміністрації США.
Він нагадав, що з боку ХАМАСу ці наміри були висловлені публічно зовсім недавно.
"Вони казали, що не зупинятимуся. Тож, те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову й знову", - підкреслив посадовець.
Кірбі наголосив, що ХАМАС чинив убивства й різанину невинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі, охарактеризувавши це як "геноцидні наміри".
Водночас представник Білого дому відреагував на заяви учасників протестів у США, які назвали самого президента Байдена "геноцидним Джо" через його підтримку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази, які спричинили значні жертви серед цивільних.
Кірбі, зокрема, зазначив, що перша поправка Конституції США дозволяє людям висловлювати свої думки, і в адміністрації поважають це. Однак, продовжив він, Ізраїль не намагається знищити палестинський народ або стерти сектор Гази з карти світу.
"Ізраїль намагається захиститися від терористичної загрози геноциду",- зазначив Кірбі.
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
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