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Ізраїль проголосував за угоду з ХАМАСом про припинення вогню для обміну заручниками, - ЗМІ

22 листопада, 2023 середа
04:12
Світ сектор Газа

У середу, 22 листопада, ізраїльські ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на декілька днів для звільнення приблизно 50 заручників

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль погодився на припинення вогню щонайменше на чотири дні.

"Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Сьогодні ввечері уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, згідно з яким щонайменше 50 викрадених – жінок і дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, протягом яких буде затишшя у бойових діях", – йдеться в заяві.

Ізраїль зауважує, що ввільнення кожних десяти додаткових викрадених призведе до "додаткового дня перепочинку" у бойових діях, проте зазначається, що країна продовжуватиме війну, щоб повернути всіх викрадених заручників, завершити ліквідацію ХАМАСу та гарантувати, що Газа не поновить загрози Ізраїлю.

Також Ізраїль погодився звільнити палестинських жінок і неповнолітніх з в'язниць і дозволити їм повернутися до своїх домівок, переважно на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі. 

Haaretz повідомляє, що в обмін на це Ізраїль звільнить 150 палестинських в'язнів. 

Крім того, Ізраїль дозволить 300 вантажівкам із гуманітарною допомогою щодня в'їжджати в Газу через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом. Частина угоди передбачає, що Червоний Хрест зможе постачати ліки заручникам, які залишаться в Газі.

Невизначеним залишається пункт щодо щоденної шестигодинної паузи в ізраїльських польотах над північною частиною Гази.

Після голосування в кабінеті міністрів громадськість матиме 24 години за законом, щоб подати петицію проти будь-якого із запланованих звільнень ув’язнених, хоча скасування не очікується, а анонімний урядовець припустив, що угода набуде чинності 23 листопада.

Палестинський телеканал Aljazeera інформує, що ХАМАС підтвердив тимчасове припинення вогню з обох сторін на чотири дні й підсумував умови:

  • Ізраїль припинить військові дії в усіх районах сектора Гази, включно з пересуванням військової техніки
  • Сотні вантажівок з гуманітарною допомогою, включно з медикаментами та паливом, пропустять до Гази
  • Безпілотники на півдні Гази зупиняться на чотири дні. Вони зупинятимуться на півночі на шість годин на день, між 10:00 і 16:00 за місцевим часом
  • Протягом періоду перемир'я Ізраїль «зобов'язується не нападати та не арештовувати нікого в усіх районах сектора Газа»
  • По вулиці Салах аль-Дін буде забезпечена свобода пересування

Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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