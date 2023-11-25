Ізраїль отримав список другої групи заручників, яких планується звільнити в суботу

Про це повідомляє The Times of Israel.

Очікуване звільнення відбудеться на другий день затишшя в бойових діях у межах угоди про звільнення заручників, яка набула чинності в п'ятницю о 7-й ранку.

У офісі Беньяміна Нетаньягу повідомили, що в п'ятницю ввечері Ізраїль отримав список заручників, які мають бути звільнені в суботу.

Після ознайомлення зі списком ізраїльські силовики повідомили про це сім'ям заручників. У новому списку заручників, які будуть звільнені в суботу, 14 імен, і в ньому більше дітей.

Серед 13 ізраїльтян, звільнених у п'ятницю, лише четверо дітей.

Офіс Нетаньягу закликав ЗМІ діяти з обережністю та уникати розголосу імен людей зі списку до того, як вони повернуться в Ізраїль.

Що відомо про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.

22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню.

За окремою угодою в п'ятницю ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.