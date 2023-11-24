ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників, Таїланд заявив про звільнення 12 своїх громадян

Про це повідомляє Reuters.

Бойові дії між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАСу припинились у п'ятницю, вперше за сім тижнів, у рамках тимчасового перемир'я напередодні запланованого звільнення ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками, в обмін на ув'язнених палестинців.

Повідомлень про бомбардування, артилерійські удари або ракетні обстріли не надходило, хоча ХАМАС і Ізраїль звинуватили один одного в спорадичних перестрілках та інших порушеннях. Обидві сторони заявили, що війна відновиться на повну потужність, тільки-но перемир'я закінчиться.

Колони ізраїльських танків від'їхали з північної частини сектору Газа, тоді як вантажівки з гуманітарною допомогою в'їхали з Єгипту в південну частину.

Перемир'я передбачає звільнення 50 жінок і дітей, які перебувають у заручниках у бойовиків, в обмін на 150 палестинських жінок і підлітків, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль заявив, що термін припинення вогню може бути продовжений після чотирьох днів, якщо буде звільнено більше заручників зі швидкістю щонайменше 10 на день, а палестинське джерело повідомило, що в кінцевому підсумку на свободу можуть вийти до 100 заручників.

"Це буде коротка пауза, по завершенні якої війна (і) бойові дії продовжаться з великою силою і створять тиск для повернення більшої кількості заручників", - заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Операція ЦАХАЛу зі звільнення 13 ізраїльських заручників під кодовою назвою "Небесні двері", розпочалась у п'ятницю о 16:00 за ізраїльським часом. Невдовзі Ізраїль звільнить 39 палестинських в'язнів, серед яких 24 жінок і 15 підлітків на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це інформує 7 Israel National News.

За повідомленнями арабських ЗМІ, заручники були звільнені з лікарні Хан Юніс, де їх утримували протягом короткого часу.

ХАМАС також підтвердив звільнення заручників.

Голова комісії у справах ув'язнених Палестинської автономії Кадура Фарес заявив, що як тільки Ізраїль отримає заручників на КПП Рафах, керівництво ізраїльських в'язниць передасть палестинських ув'язнених Червоному Хресту.

Згідно з домовленістю, до Гази почали доставляти вкрай необхідну допомогу. До середини ранку 60 вантажівок з гуманітарною допомогою перетнули кордон з Єгиптом через прикордонний пункт Рафах, згідно з даними прикордонної служби Гази.

Станом на 17:00 ізраїльські офіційні особи підтвердили, що 13 заручників знаходяться в Єгипті та незабаром будуть доставлені до Ізраїлю.

Під час операції прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу і міністр оборони Йоав Галант будуть перебувати в центрі управління оперативного відділення ЦАХАЛу в Кір'ї у Тель-Авіві.

Зазначається, що заручники отримають спеціально придбані для них навушники з шумопоглинанням, які підходять для дітей, щоб зробити очікувану поїздку на вертольоті назад в Ізраїль більш приємною і щоб вони відчували себе більш спокійно і безпечно. Кожен вертоліт буде обладнаний медичною бригадою з парашутно-рятувального підрозділу ЦАХАЛу. Заручників також зустрінуть представники Управління кадрів ЦАХАЛу, які супроводжували їх протягом усього цього випробування.

На додаток до 13 ізраїльських заручників урядовий офіс ЗМІ Єгипту оголосив, що успішно провів переговори про окреме звільнення 12 тайських заручників. Про це повідомляє The Times of Israel.

Бангкок заявляє, що вважає, що 26 його громадян були захоплені в заручники.

Повідомляється, що 12 заручників також будуть звільнені сьогодні.

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін згодом підтвердив, що 12 громадян країни були звільнені.