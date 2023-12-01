Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Війна в Ізраїлі: ХАМАС звільнив з полону ще 6 заручників

Війна в Ізраїлі: ХАМАС звільнив з полону ще 6 заручників

1 грудня, 2023 п'ятниця
01:20
Світ ізраїльські солдати

Пізно ввечері четверга, 30 листопада, ХАМАС звільнив шістьох заручників, вони вже повернулися в Ізраїль

Про це пише BBC.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу оприлюднив заяву, у якій вітає повернених з полону 6 ізраїльтян:

"Уряд Ізраїлю вітає наших шістьох громадян, які щойно повернулися на територію Ізраїлю. Відповідальні органи повідомили їхні родини про те, що вони повернулися до країни. Уряд Ізраїлю налаштований на повернення всіх заручників і зниклих безвісти", - йдеться у повідомленні.

Наймолодшою зі списку звільнених є 16-річна Аїша Зядна, найстарша - 41-річна Нілі Маргаліт.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
Біньямін Нетаньягу
Читайте також:
Генрі Кіссінджер
30 листопада, 2023 четвер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Лавров
30 листопада, 2023 четвер
Лавров на зустрічі ОБСЄ заявив, що Захід готує Молдову до нападу на РФ, - нардеп Потураєв
Хмельницька АЕС
30 листопада, 2023 четвер
Експерти МАГАТЕ напередодні зафіксували вибухи неподалік Хмельницької АЕС
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 грудня
02:47
Військова повістка
"В Україні розпочали мобілізацію студентів": добірка російських фейків за 30 листопада
01:59
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є": ексчемпіон світу дав прогноз на бій Усик - Ф'юрі
01:46
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака "шахедами": Повітряні Сили оголосили відбій загрози
00:27
Зоря
УЄФА переплутав емблему луганської "Зорі" з логотипом московського ЦСКА
00:17
долар євро валюта обмін
НБУ скасував усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти
00:04
нафта ембарго санкції
Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%
2023, четвер
30 листопада
23:55
Олександр Зінченко (праворуч), Україна - Італія
Збірна України захистила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
23:34
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У адміністрації Байдена назвали три головні напрями допомоги Україні у зимовий період
23:17
Годований Роман
На війні з Росією загинув ексфутболіст "Волині" Роман Годований
23:02
Фінляндія, кордон
Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з Росією
22:05
Валерій Залужний США зброя для України контрнаступ ЗСУ
Розповів про ефективність застосування певних типів озброєнь: Залужний поговорив з колегою зі США Брауном
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія намагається прорвати ППО за допомогою українських сімкарт у "шахедах". Колонка Сергія Згурця
21:53
"Мадонна з немовлям" Сандро Боттічеллі
У Неаполі виявили загублений шедевр Ботічеллі, вартість 100 млн євро
21:44
Антон Боль та Гіфт Орбан (праворуч), Гент - Зоря
"Зоря" розгромно програла "Генту" та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги конференцій
21:42
Володимир Зеленський
Зеленський провів наради щодо ситуації на Запоріжжі та будівництва фортифікацій
21:22
Ексклюзив
Курт Волкер
Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер
21:00
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Переможець Ломаченка відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
20:49
Джо Байден
У демократів немає іншої кандидатури на випадок, якщо Байден не братиме участь у виборах, - Reuters
20:31
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб
20:02
OPINION
Юрій Богданов
Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?
19:59
Латвія
Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
19:49
Постер фільму Шелтер Марії
Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
19:41
Ексклюзив
Сергій Лавров
"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов
19:36
Ігор Клименко
За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
19:19
На фото Андрій Деркач
Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
19:08
Ексклюзив
На фото: Покровськ
Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту
19:05
Огляд
санкції проти Ірану
Чому Іран став союзником Росії та яку зброю має Ісламська республіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії
18:56
Норвегія
Норвегія виділить понад €21 млн на програму продовольчої безпеки в Україні: частину коштів спрямують на ініціативу Grain from Ukraine
18:53
МЗС Німеччини
Німеччина закрила консульство в Калінінграді
18:51
Володимир Зеленський Харків освіта війна з Росією
Зеленський у Харкові зустрівся з учнями, які змушені навчатися у класах на станції метро
18:38
криптовалюта
ВАКС арештував криптоактиви ексголови Держспецзв’язку на $1,5 млн
18:11
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії зустрівся з Лавровим на саміті ОБСЄ і заявив про відповідальність Путіна за війну в Україні
18:08
Оновлено
Київський апеляційний суд
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
18:07
В'ячеслав Богуслаєв
Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Російськомовні військові заслужили на те, щоб їх ніхто не чіпав
17:48
Верховна Рада
Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову
17:43
Оновлено
обстріл Берислав
РФ обстріляла Тягинку та з дрона атакувала Берислав: поранено 5 людей
17:37
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації
17:31
шторм в окупованому Криму
Окупанти заявили, що шторм у Криму завдав збитків на $442,5 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV