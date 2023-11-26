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Оновлено

ХАМАС передав 17 заручників Червоному Хресту, серед них один росіянин, - ЦАХАЛ

26 листопада, 2023 неділя
19:04
Світ Ізраїль

У неділю, 26 листопада, ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Згідно з інформацією, отриманою від Червоного Хреста, 14 ізраїльських і троє іноземних заручників були передані Червоному Хресту.

Заручниками є 14 ізраїльтян, троє громадян Таїланду. Один ізраїльський заручник також має російське громадянство, інформує газета Нaaretz.

Одного заручника гелікоптером доправили до лікарні, а інших 12 перевезли через прикордонний паркан прямо з Гази до Ізраїлю, передає CNN.

Четверо інших звільнених заручників пройдуть через прикордонний пункт Рафах, як і заручники, яких звільнили в п'ятницю та суботу.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також 26 листопада у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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