Війна в Ізраїлі: ХАМАС передав Червоному Хресту нову групу заручників

Про це повідомляє армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) і The Times of Israel.

"Представники Червоного Хреста щойно перевезли заручників до Єгипту. Згідно з інформацією, отриманою ЦАХАЛом, було звільнено 17 заручників, у тому числі 13 ізраїльських і 4 тайських", - йдеться у повідомленні збройних сил Ізраїля.



Зазначається, що опівночі колона звільнених заручників прямувала до контрольно-пропускного пункту Рафах у Єгипті. Потім їх доправлять до Ізраїля через бічний вхід на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом.

Близько 01:15 ЦАХАЛ заявив, що звільнені заручники пройшли первинне медичне обстеження. Одного мирного жителя доставили до лікарні. Інші в цей час прямують до лікарень, де возз'єднаються зі своїми сім'ями.

Що відомо про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.

Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.