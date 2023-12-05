ХАМАС атакував військову базу Ізраїлю із ядерною зброєю, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, ракета, яка, ймовірно, була випущена палестинськими бойовиками ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль потрапила у військову базу "Сдот-Міха", що в 42-х кілометрах від Єрусалиму.

За оцінкою директора проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганса Крістенсена, в тому районі, швидше за все, зберігається від 25 до 50 ядерних пускових установок "Єрихон".

"Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці подалі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки", - сказав Крістенсен.

Зазначається, що хоч самі ракети не були пошкоджені, проте під час атаки почалося займання на прилеглій території.

New York Times стверджує, що це перший відомий випадок удару палестинських бойовиків по об'єкту, який, ймовірно, містить ядерну зброю. При цьому наголошується, що незрозуміло, чи знав ХАМАС про це, чи об'єкт став ціллю випадково.