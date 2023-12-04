США не знали про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль, - Кірбі
Розвідка Сполучених Штатів не знала про план бойовиків ХАМАСу щодо нападу на Ізраїль 7 жовтня
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише NBC News.
За його словами, розвідувальне співтовариство США повідомило, що не знало про план нападу ХАМАС на Ізраїль.
Він також відреагував на повідомленні газети New York Times про те, що ізраїльські розвідники мали заздалегідь документ про плани ХАМАС: "Розвідувальне співтовариство вказало, що вони не мали доступу до цього документа. Наразі немає жодних ознак того, що вони мали доступ до цього документа заздалегідь".
- Ізраїльські чиновники отримали план дій бойовиків ХАМАС щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік. Проте ЦАХАЛ відкинули цю ідею, вважаючи її надто складною для ХАМАСу.
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