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Головна Світ NYT: Ізраїль знав про плани ХАМАС за рік до нападу

NYT: Ізраїль знав про плани ХАМАС за рік до нападу

1 грудня, 2023 п'ятниця
08:18
Світ Ізраїль побудував "маленьку Газу"

Ізраїльські чиновники отримали план дій бойовиків ХАМАС щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік. Проте ЦАХАЛ відкинули цю ідею, вважаючи її надто складною для ХАМАСу

Про це пише The New York Times.

Приблизно 40-сторінковий документ, який ізраїльська влада називає "Єрихонською стіною", пункт за пунктом описує руйнівний напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

У документі, з яким ознайомилася газета, не вказується дата атаки, але описується методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Гази, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз.

Зазначається, що план бойовиків також включав деталі про розташування та чисельність ізраїльських військових сил, вузли зв’язку та іншу конфіденційну інформацію, викликаючи питання про те, як ХАМАС збирав свої розвідувальні дані та чи були витоки всередині ізраїльської служби безпеки.

Відомо, що документ був поширений серед ізраїльських військових і керівників розвідки, але експерти визначили, що атака такого масштабу була за межами можливостей ХАМАС.

  • 1 грудня о сьомій ранку ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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