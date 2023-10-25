ХАМАС своїм залякуванням створює послання не лише ізраїльтянам, а всьому світу, - ізраїльський політолог

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ідеологія ХАМАСу в останній час радикалізувалася. Сама по собі ідеологія виходить з того, що частиною їх доктрини є залякування. Відрізання голів, що відбулось у прикордонних селищах, вирізання немовлят з животів вагітних жінок, вбивство літніх людей, дітей, знущання над живими та трупами є їх стандартною стратегією. Вони намагаються показати всім, що їх чекає у разі уникнення компромісу. Це послання не тільки ізраїльтянам, а всьому світу в цілому", - зазначив Ханін.

За його словами, усі дії ХАМАСу є залякуванням.

"Більше половини виступали за війну з Ізраїлем до переможного кінця. Зрозуміло, що такі підходи не можуть бути нічим іншим як залякуванням. Це спроба втягнути Ізраїль в певні дії, в яких заінтересовані їх "патрони". Але з точки зору ХАМАСу, це реальне самовбивство. Шансів на те, що керівництво залишиться в живих дуже мало", - резюмував Ханін.