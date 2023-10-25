Бойовики ХАМАСу протягом 2 років використовували дротові телефонні лінії, щоб приховати свої плани атакувати Ізраїль, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Розвіддані, передані Сполученим Штатам, свідчать, що деякі бойовики ХАМАСу планували напад на Ізраїль та спілкувалися через телефонні лінії, які були вбудовані у мережу тунелів у Газі. Це дозволяло терористам таємно спілкуватися один з одним, а представники ізраїльської розвідки не могли їх відстежити.

За словами джерел, вони уникали використання комп’ютерів або мобільних телефонів, щоб уникнути виявлення ізраїльської чи американської розвідки.

"Було не так багато дискусій, туди-сюди та координації за межами безпосередньої зони", - сказали в джерелі.

ХАМАС приховував свої плани за допомогою старомодних контррозвідувальних заходів таких, як проведення особистих нарад щодо планування та утримання від цифрового зв’язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відстежувати.