Бойовики ХАМАСу протягом 2 років використовували дротові телефонні лінії, щоб приховати свої плани атакувати Ізраїль, - CNN
Терористична організація ХАМАС впродовж двох років використовувала підземні дротові телефонні лінії, щоб таємно планувати майбутній напад на Ізраїль
Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.
Розвіддані, передані Сполученим Штатам, свідчать, що деякі бойовики ХАМАСу планували напад на Ізраїль та спілкувалися через телефонні лінії, які були вбудовані у мережу тунелів у Газі. Це дозволяло терористам таємно спілкуватися один з одним, а представники ізраїльської розвідки не могли їх відстежити.
За словами джерел, вони уникали використання комп’ютерів або мобільних телефонів, щоб уникнути виявлення ізраїльської чи американської розвідки.
"Було не так багато дискусій, туди-сюди та координації за межами безпосередньої зони", - сказали в джерелі.
ХАМАС приховував свої плани за допомогою старомодних контррозвідувальних заходів таких, як проведення особистих нарад щодо планування та утримання від цифрового зв’язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відстежувати.
- Палестинські бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль з північнокорейської зброї. Про це свідчать відео та зброя, яку захопили ізраїльські військові.
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