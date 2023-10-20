Бойовики ХАМАС використовували під час нападу на Ізраїль північнокорейську зброю, - AP
Палестинські бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль з північнокорейської зброї. Про це свідчать відео та зброя, яку захопили ізраїльські військові
Про це пише АР.
Зазначається, що офіційні особи Південної Кореї, два експерти з північнокорейської зброї та аналіз Associated Press палестинської зброї, захопленої Ізраїлем, вказують на те, що ХАМАС використовує реактивний гранатомет F-7 з КНДР.
"Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою і можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил у постійних сутичках з важкими транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.
За словами експерта зі зброї Джензен-Джонса, F-7 були задокументовані в Сирії, Іраку, Лівані та Газі: "Північна Корея протягом тривалого часу підтримує палестинських бойовиків, їхня зброя раніше була задокументована серед заборонених поставок".
ХАМАС опублікував зображення своїх винищувачів із пусковою установкою з реактивною гранатою з характерною червоною смугою вздовж боєголовки та іншими елементами дизайну, що відповідають F-7. Це відмітив старший науковий співробітник Small Arms Survey, який написав посібник до легкого озброєння Пхеньяна Метт Шредер: "Не дивно бачити зброю Північної Кореї з ХАМАС".
Раніше на відео та фото ХАМАС було видно бойовиків із північнокорейською керованою протитанковою ракетою Bulsae. Джензен-Джонс сказав, що вони також могли використовувати північнокорейську самозарядну гвинтівку Type 58, варіант автомата Калашникова.
"Багато північнокорейської зброї було надано Іраном групам бойовиків, і вважається, що це основний спосіб, за допомогою якого палестинські бойовики отримали північнокорейську зброю", - вважає Джензен-Джонс.
- Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про "російський слід" у нападі палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Він назвав ознаки цього, серед яких розвіддані та зброя.
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