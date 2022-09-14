Хаотичний відступ росіян з Харківщини унеможливлює їхній наступ на Бахмут, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний, що підстав для успішного наступу росіян на Бахмут сьогодні немає
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Те, що потрібно для забезпечення оборони Бахмута знають тільки в Генштабі ЗСУ. Тобто потрібну кількість сил та засобів. Проте, я особисто, не став би перебільшувати здатність росіян взяти Бахмут. Є інформація, що росіяни зайшли в Кодему. Проте вони штурмували цей населений пункт досить тривалий час і коли стане відомою цифра їхніх втрат, то ми зрозуміємо, що це не такий і великий успіх для окупантів", - пояснив Киричевський.
Експерт наголосив, що в росіян сьогодні немає повноцінного ресурсу для захоплення Бахмута.
"Якби росіяни відходили з Харківщини так, як вони про це офіційно заявляли, то ситуація була б іншою. Тобто перегрупування для подальшого наступу на Бахмут для психологічної перемоги для своїх військ. Іншими словами, якби ту техніку, яку вони покидали на Харківщині перекинули в бік Бахмута, то для наших військ ситуація ускладнилася б. Проте зараз підстав про захоплення Бахмута росіянами немає. Їхній хаотичний відступ з Харківщини просто унеможливлює успішний наступ на Бахмут", - додав він.
- За 12 вересня окупанти завдали 2 ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах України.
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