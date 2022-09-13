Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ворог й надалі веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам українських військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

У Генштабі наголошують, що противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти завдали 2 ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області

- неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області на Харківському напрямку - в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська

- в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська на Краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка

- у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина

- у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина на Авдіївському напрямку - населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка

- населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка на Новопавлівському напрямку - поблизу Вугледар, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки

- поблизу Вугледар, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки на Запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка

На Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку безпілотниками - здійснив 23 вильоти.

Своєю чергою Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила 9 ударів – завдано ураження по 7 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки ворога, знищено 2 позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція "Зоопарк", артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb