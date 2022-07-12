Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, - депутат облради

Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"Якщо ми подивимось на статистику, то РЗСО "Смерч" та "Ураган" б'ють на 70 км, а у нас місцями до державного кордону з Росією 40-50 км. Нам зовсім не пощастило в цій ситуації, навіть якщо ми відіб'ємо до кордону наші території, а я впевнений, що ми це зробимо найближчим часом", - сказав він.

Депутат облради додав, що в регіонів залишилось не так і багато міст, де залишились російські війська - це Козача Лопань і Вовчанська ОТГ.

"Навіть коли ми ці території звільнимо, у нас залишається проблема з тим, що до нас дістає ствольна артилерія і Харків буде, на мою думку, під постійним вогнем. Вони постійно намагаються залякати населення і зробити неможливим життя в Харкові", - сказав Скорик.

Він додав, що населення міста не панікує, воно стійко виносить всі тяги, всі працюють, Харків живе своїм життям.