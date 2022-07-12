Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, - депутат облради
Росія може обстрілювати Харків, навіть не маючи військ в регіоні
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської облради Олександр Скорик.
"Якщо ми подивимось на статистику, то РЗСО "Смерч" та "Ураган" б'ють на 70 км, а у нас місцями до державного кордону з Росією 40-50 км. Нам зовсім не пощастило в цій ситуації, навіть якщо ми відіб'ємо до кордону наші території, а я впевнений, що ми це зробимо найближчим часом", - сказав він.
Депутат облради додав, що в регіонів залишилось не так і багато міст, де залишились російські війська - це Козача Лопань і Вовчанська ОТГ.
"Навіть коли ми ці території звільнимо, у нас залишається проблема з тим, що до нас дістає ствольна артилерія і Харків буде, на мою думку, під постійним вогнем. Вони постійно намагаються залякати населення і зробити неможливим життя в Харкові", - сказав Скорик.
Він додав, що населення міста не панікує, воно стійко виносить всі тяги, всі працюють, Харків живе своїм життям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.01
Купівля 36.01Продаж 36.85
-
EUR
Купівля 36.03Продаж 36.99
- Актуальне
- Важливе