Харківщини отримала 188 генераторів від Об'єднання теслярів Франції

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Незабаром ці генератори будуть розподілені між населеними пунктами на звільненій території області. Частину з цих генераторів використають для розгортання нових Пунктів Незламності.

"Щиро дякую французьким колегам за цю надважливу допомогу. Окрема подяка Об’єднанню теслярів Франції, за ініціативи якої був започаткований цей проєкт. Це вже друга гуманітарна допомога такого обсягу для України від цієї організації", - додав Синєгубов.

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