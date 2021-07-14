“Харківські угоди”: Бойка та ще чотирьох нардепів викликали на допит

Про це повідомляє пресслужба СБУ, а також в коментарі РБК-Україна речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.



Як зазначається, СБУ викликало на допит:

Юрія Бойко - нардеп від ОПЗЖ,

Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,

Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,

Ігоря Палицю - "За майбутнє"

Дмитра Шпенова.

У коментарі виданню спікер СБУ зазначив: "Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ".

Нагадаємо, ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб через підписання у 2010 році "Харківських угод"

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