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“Харківські угоди”: Бойка та ще чотирьох нардепів викликали на допит
Служба безпеки України викликала на допит нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка та ще чотирьох нардепів по справі "Харківських угод"
Про це повідомляє пресслужба СБУ, а також в коментарі РБК-Україна речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Як зазначається, СБУ викликало на допит:
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Юрія Бойко - нардеп від ОПЗЖ,
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Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,
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Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,
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Ігоря Палицю - "За майбутнє"
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Дмитра Шпенова.
У коментарі виданню спікер СБУ зазначив: "Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ".
- Нагадаємо, ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб через підписання у 2010 році "Харківських угод"
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