Харків'янин "здавав" російським окупантам дислокацію Сил оборони та ППО в області, його затримали
СБУ затримала зловмисника, який передавав армії РФ точне розташування Збройних Сил України та Протиповітряної оборони в Харківській області. Нині йому обрали запобіжний захід
Про це інформує Служба безпеки України.
"У результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що зловмисником виявився житель Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від російських обстрілів району Харкова.
Харків'янин мав виявляти бойові позиції протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку. Зокрема влітку цього року він викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони, аби таким чином "вийти" на спецструктури Росії та допомагати ворогу у війні проти України.
"Отримані відомості окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - додають в СБУ.
Встановлено, що, після публікування зловмисником забороненої інформації, позиції української ППО п'ять разів обстрілювали.
Місцевий житель Харкова отримав підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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