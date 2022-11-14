Харків'янин "здавав" російським окупантам дислокацію Сил оборони та ППО в області, його затримали

Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що зловмисником виявився житель Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від російських обстрілів району Харкова.

Харків'янин мав виявляти бойові позиції протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку. Зокрема влітку цього року він викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони, аби таким чином "вийти" на спецструктури Росії та допомагати ворогу у війні проти України.

"Отримані відомості окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - додають в СБУ.

Встановлено, що, після публікування зловмисником забороненої інформації, позиції української ППО п'ять разів обстрілювали.

Місцевий житель Харкова отримав підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





Раніше СБУ викрила колишнього суддю Жовтневого районного суду міста Маріуполь на співпраці з окупантами.

Франківська СБУ ідентифікувала учасницю банди "Бетмен", їй загрожує довічне.

Також на Закарпатті викрили прихильника "русского міра", який злочини окупантів називав "постановкою київського режиму".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb