Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, - Зеленський

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні - на Донеччині. Часів Яр, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка. З нашими воїнами, нашими героями. Вітав і мав честь особисто привітати, потиснути руку й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях", - сказав президент.

Він назвав роботу воїнів ССО героїзмом, про який неможливо розказати всі деталі, "лише через роки, згодом – така специфіка операцій".



Зеленський розповів, у яких ключових бойових операціях брали участь зокрема й бійці ССО.

"З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мощун, і Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом з розвідкою, разом з "альфівцями" та ВМС. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського", - наголосив президент.



Лідер країни також зазначив, що за час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій відзначені званням Героя України, 13 із них - посмертно. Загалом 2520 воїнів ССО відзначені державними нагородами.

Крім цього, Зеленський прокоментував річницю російського удару по виправній колонії в Оленівці на Донеччині 2022 року, де окупанти утримували українських військовополонених.

"Сьогодні – річниця Оленівки, одного з найбільш підлих і жорстоких злочинів Росії. Навмисне, прораховане вбивство полонених "азовців". Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе!", - констатував президент.