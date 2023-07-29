Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку
У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій з їхнім професійним днем
Про це він написав у телеграм.
На передових позиціях ССО президент привітав бійців з професійним святом. Також він заслухав доповідь командира та поспілкувався з військовими.
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"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - написав Зеленський.
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