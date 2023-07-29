Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку

Про це він написав у телеграм.

На передових позиціях ССО президент привітав бійців з професійним святом. Також він заслухав доповідь командира та поспілкувався з військовими.

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"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - написав Зеленський.