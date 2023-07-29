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День ССО: Кілька фактів про Рух опору та Сили спеціальних операцій ЗСУ

29 липня, 2023 субота
09:00
Війна з Росією Знищена техніка окупантів

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ), які, зокрема, займаються організацією руху опору на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.

Одним з найважливіших і найскладніших завдань ССО ЗСУ є організація руху опору на тимчасово окупованих територіях. Його організація є складною системою, але при тому — дуже дієвою і ефективною. Рух опору складається із:

  • партизанських сил;
  • підпілля;
  • допоміжних сил, котрі спеціалізуються на ненасильницькому опорі, але не обмежуються ним.

За рішенням Головнокомандувача ЗСУ для виконання завдань Руху опору можуть залучатись "інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони за узгодженням з керівниками органів управління відповідних сил безпеки та сил оборони".

Рух спротиву на окупованих територіях України вже набув міжнародного резонансу – йому присвячують статті авторитетні іноземні ЗМІ. Так видання The Economist неофіційною столицею українського опору на окупованих територіях назвало Мелітополь. Але це далеко не єдине місце, де були проведені спецоперації.

Так, на Херсонщині підконтрольну Росії авіабазу Чорнобаївка підірвали майже два десятки разів. В Енергодарі об’єктом замаху став призначений окупантами мером колабораціоніст Андрій Шевчик. В Ізюмі, за даними перехопленої розмови російського солдата, привітна на вигляд літня жінка пригостила загарбників пиріжками з отрутою, що призвело до смерті вісьмох із них. Також був знищений депутат-зрадник Олексій Ковальов, підірваний готель у Мелітополі, де мешкало командування російських окупантів, у Бердянську злетів у повітря штаб, де готували референдум і перебував призначений окупантами керівник ДАІ.

У квітні 2022 року на тимчасово окупованих територіях України виник рух громадського опору під такою назвою "Жовта стрічка". 27 квітня у Херсоні відбулась мирна акція "Херсон – це Україна". На вулиці міста вийшло близько 500 осіб, четверо з них зазнали поранень від окупантів. За словами організаторів, мітинг став поштовхом для розвитку руху. Згодом жовті стрічки почали з’являтися в Олешках, Мелітополі, Новій Каховці, Бердянську, Ялті, Сімферополі, Керчі, Саках, Донецьку, Луганську, Генічеську, Алушті та інших містах і селах. Лише в середині січня 2023 року до руху доєднались майже 1000 активістів з тимчасово окупованого Криму, які розклеюють проукраїнські листівки, малюють графіті, розвішують жовті стрічки.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російським окупаційним військам так і не вдалося нейтралізувати організований партизанський рух України та навряд чи вони зможуть це зробити надалі. Ефективні атаки партизан, стверджують вони, змушують Кремль відволікати ресурси від операцій на фронті, щоб убезпечити своїх військових у тилових районах, погіршують здатність Росії захищатися від поточних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.

  • Нагадаємо, 11 липня перша в Україні жінка пройшла спеціальний Q-курс Сил спеціальних операцій ЗСУ й отримала нашивку ССО.

ЗСУ
ССО
окуповані території
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