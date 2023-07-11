Перша жінка-військовослужбовиця пройшла спецкурс виживання ССО України
Перша в Україні жінка-військовослужбовиця пройшла спеціальний Q-курс Сил спеціальних операцій ЗСУ й отримала нашивку ССО
Про це повідомляють у пресцентрі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Зазначається, що у вівторок, 11 липня, під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції.
"Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО", - повідомляють у ССО.
Попереду на військовослужбовицю чекає розподіл в одну з військових частин та важка робота задля наближення перемоги України.
Довідково: Q-курс - це кваліфікаційний курс, який триває 5 тижнів. Увесь час бійці там бігають, відтискаються, присідають, долають марш-кидки - усе це в надскладних умовах. Наприклад, в останній день курсу на кандидатів чекає марш-кидок з 23-кілограмовим наплічником на 29 кілометрів - пробігти треба за 4 години 30 хвилин (уздовж дороги) або за 6 годин (по перетнутій місцевості).
- 7 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про процес розробки першої літньої польової форми для жінок-військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе