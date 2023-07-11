Перша жінка-військовослужбовиця пройшла спецкурс виживання ССО України

Про це повідомляють у пресцентрі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що у вівторок, 11 липня, під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції.



"Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО", - повідомляють у ССО.

Попереду на військовослужбовицю чекає розподіл в одну з військових частин та важка робота задля наближення перемоги України.

Довідково: Q-курс - це кваліфікаційний курс, який триває 5 тижнів. Увесь час бійці там бігають, відтискаються, присідають, долають марш-кидки - усе це в надскладних умовах. Наприклад, в останній день курсу на кандидатів чекає марш-кидок з 23-кілограмовим наплічником на 29 кілометрів - пробігти треба за 4 години 30 хвилин (уздовж дороги) або за 6 годин (по перетнутій місцевості).