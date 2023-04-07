Маляр повідомила про розробку першої польової форми для жінок-військових
7 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про процес розробки першої літньої польової форми для жінок-військових
Про це інформує Ганна Маляр.
У Збройних Силах України завжди були парадна і повсякденна жіноча форма, хоча й змінювались зразки, заявила фахівчиня.
Нині військові-жінки носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 #370 та Правилами носіння, визначені наказом МОУ від 20.11.2017 #606.
"Не було польової жіночої форми. Тому на даний час триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок", - написала заступниця міністра.
Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме пресслужба Міністерство оборони України.
- За загальним правилом на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- 4 вересня 2022 року юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка розповів, що в разі законодавчих змін із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені.
- В Україні нема потреби значно збільшувати кількість жінок на військовому обліку й постановка на нього буде добровільною, заявила 4 вересня тогоріч Маляр.
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