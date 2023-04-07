Маляр повідомила про розробку першої польової форми для жінок-військових

Про це інформує Ганна Маляр.

У Збройних Силах України завжди були парадна і повсякденна жіноча форма, хоча й змінювались зразки, заявила фахівчиня.

Нині військові-жінки носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 #370 та Правилами носіння, визначені наказом МОУ від 20.11.2017 #606.

"Не було польової жіночої форми. Тому на даний час триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок", - написала заступниця міністра.

Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме пресслужба Міністерство оборони України.