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Виїзд студентів із України в умовах воєнного стану: хто має право перетнути кордон і які потрібні документи

30 червня, 2022 четвер
22:04
Суспільство Державний кордон

За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а отже саме це є причиною надання окремим громадянам дозволу на виїзд за кордон.

Так, ст. 23 вищезазначеного закону чітко встановлює, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Отже, за законодавством України здобувачі вищої освіти не підлягають мобілізації.

З вищенаведеного можна було б дійти висновку, що оскільки здобувачі вищої освіти не підлягають мобілізації, то вони мають право на виїзд за кордон. Проте це не так.

Постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 р. №383 та від 01 квітня 2022 р. №399 були внесені зміни до Постанови від 27.01.1995 № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Так, згідно до пп. 2-6 Постанови КМУ від 27 січня 1995 р. N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", згідно до якого, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, оскільки підстава, яка надає здобувачам освіти право на відстрочку передбачена в абзаці 2 ч. 3 ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то на сьогоднішній день здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не мають права виїхати за кордон.

Однак і з цього правила є виключення. Так, Держприкордонслужба України затвердила перелік громадян, яким дозволено перетинати кордон, включаючи студентів та слухачів, що навчаються за кордоном.

Таким чином, на підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що право на перетин державного кордону мають лише здобувачі освіти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання в іноземному закладі освіти.

Які документи необхідно підготувати для перетину кордону особам, які навчаються за кордоном

Згідно з роз'ясненнями ДПСУ, для перетину кордону необхідно надати наступні документи:

  • студентський квиток або студентська віза;
  • перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному вузі;
  • військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти).

Таким чином, відповідно до вимог прикордонної служби, для перетину кордону студентам необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку та зробити запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією) і отримати дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки - довідку про відстрочку, яка видається територіальними центрами комплектування та соцпідтримки.

Для отримання відстрочки разом з заявою слід подати документи, що підтверджують навчання, з перекладом на українську мову, посвідчені нотаріально: довідку від закладу про зарахування на денну форму навчання, контракт, квитанція про оплату за навчання, запрошення тощо.

Кожна сторінка документу має бути з перекладом на українську мову та нотаріально посвідчена. Документи необхідно зробити в 2-х екземплярах - один для територіального центру комплектування та соціальної підтримки, другий комплект буде потрібний на кордоні.

В документах про навчання обов'язково має бути зазначена форма навчання: денна або дуальна. 

Звертаємо увагу, що вичерпного переліку документів, які необхідно надати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не затверджено. Роз'яснення прикордонної служби щодо переліку документів не є нормативно-правовим актом або законом.

У результаті розгляду заяви про відстрочку разом із документами, що підтверджують навчання в іноземному закладі, студентам мають надати посвідчення (або довідку) про відстрочку в військкоматі. Після отримання усіх необхідних документів студенти зможуть перетнути кордон.

Слід зазначити, внесення змін Кабінетом міністрів України 01.04.2022 року до пункту 2-6 Постанови від 27.01.1995 №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" фактично обмежило права студентів, які навчаються в українських навчальних закладах, на перетин державного кордону. Дані студенти все одно не будуть примусово призвані на військову службу, оскільки мають право на відстрочку. Можливо, у майбутньому будуть внесені зміни у законодавство України, які прирівняють права студентів українських закладів вищої освіти з правами студентів іноземних навчальних закладів.

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