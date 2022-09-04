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Після 1 жовтня узяті на військовий облік жінки не зможуть вільно виїздити за кордон

4 вересня, 2022 неділя
17:21
Суспільство військові жінки

З 1 жовтня жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. У списку – 14 спеціальностей. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені

Про це повідомило Суспільне Дніпро.

Як йдеться у повідомленні, З 1 жовтня жінки відповідних професій повинні стати на військовий облік.

"Виданий минулого року наказ Міноборони №313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік – це не мобілізація", - каже юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка.

Також юрист зазначив, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Це обумовлено гендерною рівністю. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

"Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування", - сказав він.

Як йдеться у повідомленні, жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", - каже Смілка.

Наразі у Міноборони вивчають,  чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни.

                                                 
  • За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
  • Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України вказала перелік чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть покинути межі країни під час дії обмежень воєнного стану.
  • Якщо чоловік не сплачує аліментів, то виїхати за межі України не вийде, оскільки треба довести, що діти перебувають на його утриманні.
  • Водії-чоловіки призовного віку мають право перетинати кордон, але для цього потрібно отримати цифровий інструмент для проїзду.
  • Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу відклали, хоча планували на 1 вересня.

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