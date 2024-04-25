Апеляційний суд розглядає оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

У шостому апеляційному адмінсуді розпочався розгляд апеляційної скарги Верховного Суду на рішення про поновлення російського громадянина Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду. Богдан Львов прийшов до зали суду у кофті "I’m Ukrainian" (Я українець).

У ході засідання стало відомо, що для перевірки наявності громадянства РФ у суді Львова СБУ використовувала російську базу Єдиного державного реєстру нерухомості та Податковий реєстр РФ.

Згодом засідання перервалося через повітряну тривогу. Суддя зазначив, що "цій справі пороблено".

Фото: Еспресо/Дмитро Дідора

Фото: Еспресо/Дмитро Дідора

Що передувало

15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

Натомість громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.

19 вересня 2022 року на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб Богдан Львов й надалі розглядав справи. Пізніше СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у Богдана Львова, а Верховний Суд виключив його зі свого штату.

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Згодом Богдан Львов попросив Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді голови Касаційного суду. 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Верховний Суд поновити на посаді судді Касаційного господарського суду Богдана Львова, а також виплатити йому зарплатню, яку він не отримував "за час вимушеного прогулу". У Верховному Суді заявили, що оскаржуватимуть рішення.