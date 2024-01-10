Окружний адмінсуд Києва зобовʼязав Верховний суд поновити суддю Львова на посаді

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Як повідомляє Еспресо, Київський окружний адміністративний суд також зобов'язав Верховний суд виплатити Богдану Львову зарплатню, яку він не отримував "за час вимушеного прогулу".

Фото: Катерина Галко

Натомість сам Львов заперечує своє російське громадянство: "Я до цього часу переконую і мені особисто себе переконувати потреби не має. Я знаю, що я є виключно громадянин України, і в мене єдиний паспорт - паспорт громадянина України. Іншого паспорту у мене не має".

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Також, на запитання журналістів, суддя Львов відповів: "З самого початку війни усі судді Верховного Суду, наскільки мені було відомо, 60% заробітньої плати відраховували на Збройні Сили. Я від цього відмовлятися не збираюся. Потрібно, щоб рішення набрало законної сили, потім було виконано, про яку суму йдеться - ми також можемо лише уявляти, але я хотів би зробити вагомий внесок до Збройних Сил. Можливо, навіть не просто перерахувати на казначейський рахунок, а придбати щось дійсно корисне. Це має бути щось вагоме, тобто не 1-2 дрони. Є певні думки, але потрібно ознайомитися з тим, про яку суму йдеться".

Що передувало

15 вересня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

Натомість громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб Богдан Львов й надалі розглядав справи.

Пізніше СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у Богдана Львова, а Верховний суд виключив його зі свого штату.

Згодом Богдан Львов попросив Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді голови Касаційного суду.