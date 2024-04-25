Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн
Уряд та переважна більшість партій парламенту Данії погодились збільшити військову підтримку України у 2024 році на 4,4 млрд крон, що становить €590 млн
Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни.
Зазначено, що більшість затвердженої данської підтримки на цей рік вже виділено для України. Водночас акцентується: існує потреба в подальшій допомозі державі у 2024 році. Через це Копенгаген прийняв рішення додатково виділити €590 млн допомоги.
В оборонному відомстві Данії наголошують, що мета фонду підтримки України - надання прямої військової допомоги, зокрема озброєння, військового обладнання й внесок Копенгагену в навчання українських військових. Також така допомога охоплює закупівлю зброї та обладнання для ЗСУ в данських чи іноземних виробників.
Водночас уряд і партії Данії дійшли позитивного рішення щодо здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості завдяки механізмам контролю.
- 18 квітня стало відомо, що Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні, який зокрема передбачає виділення $28,5 млн (200 млн данських крон) на закупівлю зброї та військової техніки для Збройних сил в українських виробників. Це є першим подібним рішенням в історії.
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