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Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн

25 квітня, 2024 четвер
21:09
Світ Данія

Уряд та переважна більшість партій парламенту Данії погодились збільшити військову підтримку України у 2024 році на 4,4 млрд крон, що становить €590 млн

Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни. 

Зазначено, що більшість затвердженої данської підтримки на цей рік вже виділено для України. Водночас акцентується: існує потреба в подальшій допомозі державі у 2024 році. Через це Копенгаген прийняв рішення додатково виділити €590 млн допомоги. 

В оборонному відомстві Данії наголошують, що мета фонду підтримки України - надання прямої військової допомоги, зокрема озброєння, військового обладнання й внесок Копенгагену в навчання українських військових. Також така допомога охоплює закупівлю зброї та обладнання для ЗСУ в данських чи іноземних виробників. 

Водночас уряд і партії Данії дійшли позитивного рішення щодо здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості завдяки механізмам контролю. 

  • 18 квітня стало відомо, що Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні, який зокрема передбачає виділення $28,5 млн (200 млн данських крон) на закупівлю зброї та військової техніки для Збройних сил в українських виробників. Це є першим подібним рішенням в історії.

Теги:
Україна
Росія
Данія
Війна з Росією
допомога Україні
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