Данія стане першою державою, яка закупить зброю для ЗСУ в українських виробників, - Камишін

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він акцентував, що фінансування відбуватиметься через фандрейзингову платформу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Її мета - зібрати в цьому році $10 млрд на виробництво зброї для українських захисників.

"Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", - заявив Камишін.

Міністр підкреслив, що рішення Данії про закупівлю зброї для Сил оборони України у вітчизняних виробників є першим в історії.

"Це перше подібне рішення - я вірю, що перше з багатьох. І це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців. Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну", - наголосив Камишін.

Голова Мінстратегпрому розповів, що спроможність оборонно-промислового комплексу України становить близько $20 млрд, коли держава водночас має лише $6 млрд на закупівлю озброєння.

"Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх верстатів, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту. Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це тут. Українські зброярі спроможні виробити набагато більше зброї, саме тієї зброї, що потрібна нашим військовим", - написав Камишін.