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Данія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на €295 млн

17 квітня, 2024 середа
08:25
Світ Данія

У вівторок, 16 квітня, уряд Данії заявив про виділення нового пакета військової допомоги Україні сумою 2,2 млрд крон (близько 295 млн євро), який має підтримати морський потенціал країни

Про це інформує міністерство оборони Данії.

Зазначається, що кошти з нового пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та безоплатної передачі зброї і боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу у морській сфері.

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", - сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Він наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Пакет також передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).

  • 25 березня Агенція оборонних закупівель Міноборони України підписала з Організацією закупівель і логістики міноборони Данії (DALO) меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.
Теги:
Україна
військові
Данія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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