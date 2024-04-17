Данія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на €295 млн

Про це інформує міністерство оборони Данії.

Зазначається, що кошти з нового пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та безоплатної передачі зброї і боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу у морській сфері.

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", - сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Він наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Пакет також передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).