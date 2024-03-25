Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Країни в рамках меморандуму домовилися про співпрацю в оборонних закупівлях на зовнішніх ринках та обмін досвідом.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам з Данії за стійку підтримку України. Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці в постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підкреслила, що один з основних фокусів державного підприємства - закупівля сучасного озброєння спільно з міжнародними партнерами.

"І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних Сил", - додала вона.