Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель
Агенція оборонних закупівель Міноборони України підписала з Організацією закупівель і логістики міноборони Данії (DALO) меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Країни в рамках меморандуму домовилися про співпрацю в оборонних закупівлях на зовнішніх ринках та обмін досвідом.
"Ми щиро вдячні нашим партнерам з Данії за стійку підтримку України. Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці в постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підкреслила, що один з основних фокусів державного підприємства - закупівля сучасного озброєння спільно з міжнародними партнерами.
"І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних Сил", - додала вона.
- 23 травня 2023 року Кабінет міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.
- Наприкінці грудня минулого року в Міноборони заявили, що в Україні запрацював механізм закупівель за стандартами НАТО, який повністю замінив пострадянську систему.
- 29 січня Міністерство оборони України призначило Марину Безрукову директоркою державного підприємства "Агенція оборонних закупівель".
- 5 березня стало відомо, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 тис. безпілотних авіаційних комплексів на майже 3 млрд грн.
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