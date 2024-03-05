Агенція оборонних закупівель уперше придбає дрони для ЗСУ на Prozorro
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 тис. безпілотних авіаційних комплексів на майже 3 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Агенція придбає:
- БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ);
- БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).
"Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій", - пояснили в Міноборони.
Постачання очікується до кінця травня поточного року.
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, яка дозволить не розкривати для загального доступу чутливу інформацію.
- 23 травня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.
- Наприкінці грудня минулого року в Міноборони заявили, що в Україні запрацював механізм закупівель за стандартами НАТО, який повністю замінив пострадянську систему.
- 29 січня Міністерство оборони України призначило Марину Безрукову директоркою державного підприємства "Агенція оборонних закупівель".
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