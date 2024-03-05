Агенція оборонних закупівель уперше придбає дрони для ЗСУ на Prozorro

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Агенція придбає:

БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ);

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

"Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій", - пояснили в Міноборони.

Постачання очікується до кінця травня поточного року.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, яка дозволить не розкривати для загального доступу чутливу інформацію.