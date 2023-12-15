Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм

Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм

15 грудня, 2023 п'ятниця
14:49
Економіка Міністерство оборони України

В Україні запрацював механізм закупівель за стандартами НАТО, який повністю замінив пострадянську систему: тепер повноваження з закупівлі не зосереджені в Міноборони

Про це інформує оборонне відомство, посилаючись на слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова в етері телемарафону. 

Він розповів, що на першому рівні нової системи працюватиме Департамент політики закупівель. Він відповідатиме за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів. 

Далі новий заступник міністра Віталій Половенко займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість. А безпосередньо закупівлями займатиметься "Агенція закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") - це окреме державне підприємство. 

"Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали – усе це закуповуватимуть вони", - зазначив Кліменков. 

Водночас закупівлею озброєння займатиметься "Агенція оборонних закупівель". Вона працюватиме за схожим принципом. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів.

"Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямом. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами", - розповів заступник міністра. 

Він додав, що наразі Міноборони має на меті покращити стратегічне планування, тобто мінімалізувати закупівлі за принципом "тут і зараз". 

"Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно", - наголосив Кліменков.

  • 23 травня Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ. 
Україна
Міністерство оборони
військові
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
Міністр оборони України
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
Саміт НАТО у Вільнюсі
15 грудня, 2023 п'ятниця
Конгрес США заборонив президентам одноосібно ухвалювати рішення про вихід із НАТО
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
13 грудня, 2023 середа
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
16:17
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном допомоги для України розміром €50 млрд
16:04
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк вибудувала зі "Слуги народу" "Титанік" і трюми вже повні води
15:53
Оновлено
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
15:45
Ексклюзив
черги у Польщі
Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону
15:35
Іван Охлобистін
Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл
15:35
Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих
15:29
сонячні панелі
Італійська компанія передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають лікарні у 4 областях
15:10
Ексклюзив
Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
14:55
Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"
14:43
обстріл Херсона, 09.11.23
Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
14:36
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
14:34
Дизпаливо
У США прагнуть відмовитися від російського палива: конгрес ухвалив законопроєкт
14:33
Шахтарі
Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт
14:04
OPINION
Святослав Павлюк
Потенційна корупція – сота у списку проблем
13:59
Ольга Харлан
"Втомлююся від болю": фехтувальниця Харлан розповіла про проблеми зі здоров'ям
13:56
Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку
13:49
Оновлено
Харків
Нічні обстріли РФ: "шахеди" рухались на захід України, у Харкові є влучання від ракети
13:38
Софія Ротару
Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки
13:37
У Білорусі почалася перевірка у частинах ВПС та ППО: підрозділи розпочали виконання бойових завдань
13:27
Київський апеляційний суд
Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя
13:20
наручники
Тюремні строки отримали двоє бойовиків, які застосовували фосфорні бомби проти українців
13:13
росія прапор занепад
Росію виключили з Дунайської комісії
12:45
Оновлено
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах
12:39
Олександр Ярмак
Музиканта YARMAK, який служить у ЗСУ, пограбували в поїзді, коли він їхав на ротацію
12:35
окупанти
На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, - ГУР
12:28
У КМВА попередили про гучні звуки у передмісті Києва
12:07
OPINION
Радомир Мокрик
Атака на "Київстар": уроки і висновки
12:03
Ексклюзив
Путін
Поки що у росіян є спроможності вести війну тільки на 2024 рік, - військовий експерт Ступак
12:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС погодили старт переговорів про членство України без Орбана, але він все ще погрожує зупинити вступ і вже заблокував допомогу. Акценти світових ЗМІ 15 грудня
11:48
Центр національного спротиву
У Мелітополі рух Опору підірвав потяг, який возив боєприпаси та паливо окупантам
11:39
на фото міністр оборони України Рустем Умєров із послом Туреччини Левентом Більгеном
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції у Чорному морі
11:38
Оновлено
На фото: Борис Акунін і його книга
У Росії вилучили з продажу книжки Акуніна і Бикова через підтримку України
11:31
У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії
11:14
На фото: артист Потап
Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 
11:07
росія танк
Три дні поспіль окупанти здійснюють по 80 штурмових дій на Таврійському напрямку
11:07
відключення електроенергії
РФ знову обстріляла одну з ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 15 грудня
10:55
Російські військові
У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію
10:49
Євробачення 2023
Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"
10:35
В Українському домі відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV