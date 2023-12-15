Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм
В Україні запрацював механізм закупівель за стандартами НАТО, який повністю замінив пострадянську систему: тепер повноваження з закупівлі не зосереджені в Міноборони
Про це інформує оборонне відомство, посилаючись на слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова в етері телемарафону.
Він розповів, що на першому рівні нової системи працюватиме Департамент політики закупівель. Він відповідатиме за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів.
Далі новий заступник міністра Віталій Половенко займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість. А безпосередньо закупівлями займатиметься "Агенція закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") - це окреме державне підприємство.
"Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали – усе це закуповуватимуть вони", - зазначив Кліменков.
Водночас закупівлею озброєння займатиметься "Агенція оборонних закупівель". Вона працюватиме за схожим принципом. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів.
"Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямом. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами", - розповів заступник міністра.
Він додав, що наразі Міноборони має на меті покращити стратегічне планування, тобто мінімалізувати закупівлі за принципом "тут і зараз".
"Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно", - наголосив Кліменков.
- 23 травня Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.
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