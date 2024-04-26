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Росія все частіше завдає повторних ударів в Україні, наслідуючи свою тактику в Сирії, - США в ОБСЄ

26 квітня, 2024 п'ятниця
02:20
Світ Сирія

Російські війська, завдаючи повторних авіаційних та ракетних ударів в Україні по цивільних, зокрема по медиках та рятувальниках, повторюють власну тактику в Сирії

По це заявив тимчасово повірений у справах місії США при ОБСЄ Тімоті Ганвей під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Я хотів би зосередитися на вірогідних повідомленнях про те, що російські військові завдають повторних ударів в Україні по цивільному населенню, в тому числі по парамедиках та особах, які прибувають, щоб допомогти жертвам першого удару. Російський уряд наслідує власний приклад у Сирії, де він здійснив десятки таких авіаударів, унаслідок яких загинули цивільні, співробітники екстрених служб та гуманітарні працівники", - сказав американський дипломат.

Він нагадав, що у звіті Московського механізму ОБСЄ 2022 року експерти відзначили "чіткі закономірності порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами під час ведення бойових дій". Окремо розглядалися повторні атаки на цивільне населення, зокрема удар "Калібром" 1 березня 2022 року по площі Свободи перед Харківською ОДА. "За 5-7 хвилин після прибуття рятувальників стався другий удар аналогічною ракетою, яка влучила в будівлю. Це означає, що рятувальники і поранені в результаті першої атаки були навмисно обрані мішенню", - заявив Ганвей.

За його словами, відтоді з'явилися докази того, що Росія вбила понад 90 медичних працівників, поліцейських і пожежників та поранила майже 350 цивільних осіб по всій Україні, використовуючи цю тактику.

"Викликає занепокоєння той факт, що Росія все частіше використовує цей тип атак. Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що протягом останніх тижнів спостерігається "особливо тривожна картина" таких ударів. Лише у березні та квітні внаслідок повторних атак Росії, спрямованих проти тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації, загинуло близько 30 рятувальників в Одесі, Харкові та Запоріжжі, а понад 20 дістали поранення", - сказав представник США.

Ганвей підкреслив, що порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами не повинні залишатися безкарними, і кампанія Росії проти цивільного населення України має бути припинена.

  • Російські окупанти у четвер, 25 квітня, атакували рятувальників, які виїхали ліквідовувати займання, спричинене ударом РФ: співробітник ДСНС та місцева жителька отримали поранення.
Теги:
Росія
Сирія
воєнні злочини Росії
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