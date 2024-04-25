Виїхали ліквідувати пожежу: в передмісті Херсона рятувальники потрапили під повторний обстріл РФ

Про це інформує МВС.

Зазначається, що росіяни удень атакували передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Для ліквідації пожежі на місце атаки виїхали рятувальники. По них повторно вдарили російські дрони.

Внаслідок цього постраждав один з рятувальників та зазнала пошкоджень техніка ДСНС. Крім того, господарка сусіднього будинку отримала поранення руки.

"Попри загрозу власному життю, рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражали себе на небезпеку", - додали у відомстві.