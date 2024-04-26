Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців
Від початку палестино-ізраїльського конфлікту в жовтні минулого року з території сектору Гази до Єгипту втекли 80-100 тисяч палестинців
Про це повідомляє Barron’s.
"Від 80 до 100 тисяч палестинців перейшли до Єгипту з Гази з початку війни, спровокованої нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - цитує видання слова посла Палестини в Каїрі Діаба Аллуха.
Дипломат не уточнив, як саме ці люди змогли перетнути кордон.
Видання вказує, що прикордонний пункт у Рафаху є єдиним на території Гази, який не перебуває під прямим контролем ізраїльських військ.
- Напередодні стало відомо, ЦАХАЛ "просувається вперед" у своїх планах щодо наземного штурму міста Рафах, розташованого на кордоні сектора Гази з Єгиптом. США стурбовані гуманітарними наслідками.
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