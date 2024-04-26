Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців

Про це повідомляє Barron’s.

"Від 80 до 100 тисяч палестинців перейшли до Єгипту з Гази з початку війни, спровокованої нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - цитує видання слова посла Палестини в Каїрі Діаба Аллуха.

Дипломат не уточнив, як саме ці люди змогли перетнути кордон.

Видання вказує, що прикордонний пункт у Рафаху є єдиним на території Гази, який не перебуває під прямим контролем ізраїльських військ.