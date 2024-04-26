Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни в Україні

Про це він сказав під час виступу в польському Сеймі 25 квітня, повідомляє RMF FM.

Один із польських парламентарів спитав Сікорського, чи має Польща сценарії вирішення конфлікту в Україні.

"Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", – відповів на це він.

Водночас додав голова польського МЗС, Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин одним телефонним дзвінком міністру оборони РФ Сергію Шойгу зі словами "Ми виводимо війська з України".

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", – підсумував він.