ЗМІ: У Росії розглядають заборону на видачу паспортів за кордоном. МЗС заперечує

Про це пише "Новая газета".

Відповідно до інформації ЗМІ, проєкт наказу МЗС РФ передбачає "тимчасове призупинення оформлення паспортів, надання нотаріальних послуг, послуг з легалізації документів, вирішення питань громадянства" в закордонних консульствах Росії.

Як пише "Новая газета", заборону хочуть зробити чинною в цьому році, згідно з документом. Таким чином, росіяни будуть змушені прибути в РФ, аби отримати чи змінити потрібні документи.

Водночас російське міністерство закордонних справ заявило, що ця інформація "абсолютно не відповідає дійсності та має провокативний характер". За словами консульського департаменту міністерства, дипломатичні установи "традиційно проводять політику інформаційної відкритості, завчасно та повно інформуючи громадян про заплановані зміни у чинному законодавстві".

Зазначено, у 2021 році, згідно з даними ООН, близько 10 млн громадян РФ мешкали за кордоном. Російське медіа додає, що через війну й мобілізацію з країни виїхали не менш, ніж 700 тис. населення.