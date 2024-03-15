Латвія готує депортацію близько 800 росіян

Про це заявила представник управління Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, передає "Суспільне".

Латвійське управління з питань міграції передало прикордонній службі дані про близько 800 росіян, які не мають права на перебування в Латвії.

"На цей час 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання. Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів", - сказала Пуке.

Вона зазначила, що громадяни РФ, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасове проживання на два роки, після чого вони б перескладали екзамен на знання мови під загрозою депортації.