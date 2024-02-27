Латвія продовжила на рік обмеження на в'їзд громадян РФ

Про це повідомляє Delfi.

Відомо, що строк чинних обмежень спливає на початку березня. Через це Латвія вирішила продовжити їх до 4 березня 2025 року, "враховуючи загрозу безпеці з боку Росії".

У матеріалі зазначено, від початку дії розпорядження уряду Латвії щодо обмежень на в’їзд росіян у 2022 році, за кордоном в дипломатичних представництвах країни видали 1956 віз громадянам РФ.

Підкреслено, що росіяни можуть отримати їх у виняткових випадках: за заявами від членів сімей громадян Латвії чи країн ЄС та тих росіян, які мають посвідку на проживання в Латвії; а також "з гуманітарних обставин" - якщо близький родич має важку хворобу чи в разі його смерті та якщо є загроза для особи чи для участі в засіданні суду у Латвії.