Латвія продовжила на рік обмеження на в'їзд громадян РФ
Латвійський уряд продовжив обмеження для громадян Російської Федерації на в’їзд у країну на рік - до 4 березня 2025 року
Про це повідомляє Delfi.
Відомо, що строк чинних обмежень спливає на початку березня. Через це Латвія вирішила продовжити їх до 4 березня 2025 року, "враховуючи загрозу безпеці з боку Росії".
У матеріалі зазначено, від початку дії розпорядження уряду Латвії щодо обмежень на в’їзд росіян у 2022 році, за кордоном в дипломатичних представництвах країни видали 1956 віз громадянам РФ.
Підкреслено, що росіяни можуть отримати їх у виняткових випадках: за заявами від членів сімей громадян Латвії чи країн ЄС та тих росіян, які мають посвідку на проживання в Латвії; а також "з гуманітарних обставин" - якщо близький родич має важку хворобу чи в разі його смерті та якщо є загроза для особи чи для участі в засіданні суду у Латвії.
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