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У Латвії заборонили ввезення агропродукції з Росії та Білорусі

22 лютого, 2024 четвер
21:09
Світ Литва Латвія Естонія

Сейм Латвії 22 лютого ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі

Заява опублікована на офіційному сайті Сейму.

Згідно з рішенням, продукція, що походить з Росії або Білорусі, також не повинна імпортуватися з третіх країн. Водночас заборона на імпорт застосовується до сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, що залишаються в Латвії, а не до тих, що перевозяться ЄС транзитом.

"Ця ініціатива є додатковим елементом спільної санкційної політики ЄС, прийнятої у відповідь на російську агресивну війну проти України. Беручи до уваги той факт, що агресія Росії в Україні триває, також розробляються пропозиції щодо подальших санкцій, шукаючи можливості для посилення чинних санкцій", — йдеться у пресрелізі.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства Латвії, впродовж перших 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 мільйонів євро.

  • Також сьогодні депутати міської ради Риги більшістю голосів ухвалили рішення про перейменування вулиць, названих яких пов'язані з російськими містами та діячами.
Теги:
Латвія
санкції проти Росії
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