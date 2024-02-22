У Латвії заборонили ввезення агропродукції з Росії та Білорусі

Заява опублікована на офіційному сайті Сейму.

Згідно з рішенням, продукція, що походить з Росії або Білорусі, також не повинна імпортуватися з третіх країн. Водночас заборона на імпорт застосовується до сільськогосподарської продукції та кормів для тварин, що залишаються в Латвії, а не до тих, що перевозяться ЄС транзитом.

"Ця ініціатива є додатковим елементом спільної санкційної політики ЄС, прийнятої у відповідь на російську агресивну війну проти України. Беручи до уваги той факт, що агресія Росії в Україні триває, також розробляються пропозиції щодо подальших санкцій, шукаючи можливості для посилення чинних санкцій", — йдеться у пресрелізі.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства Латвії, впродовж перших 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 мільйонів євро.