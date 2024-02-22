У столиці Латвії перейменують вулиці, названі на честь Москви, Пушкіна і Лермонтова

Про це повідомляє Delfi.

Депутати Ризької думи більшістю у 38 із 60 голосів вирішили перейменувати другу по протяжності вулицю столиці - Маскавас - давши їй назву Латгалес.

Нові назви отримають і вулиці, що носять імена російських письменників та поетів:

Вулицю Пушкіна перейменують на вулицю лінгвіста Карліса Міленбаха, вулиці Тургенєва присвоять ім'я художника Вільгельма Пурвітіса, вулиці Лермонтова – поета Віліса Плудоніса, вулиці Гоголя – журналістки Емілії Беньямін, а вулиці Ломоносова дати ім'я Валерії Сейлі - міністра освіти, першої жінки в уряді Латвії.

Вулиця Маскавас мала таку назву з 1851 року. На запитання депутатів, чому зараз її потрібно перейменувати, віцемер Риги Едвардс Ратнієкс відповів, що є запит суспільства, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.

Витрати, за його словами, становитимуть 80 тисяч євро без ПДВ.