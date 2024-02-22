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У столиці Латвії перейменують вулиці, названі на честь Москви, Пушкіна і Лермонтова

22 лютого, 2024 четвер
19:14
Світ Латвія

Депутати міської ради Риги більшістю голосів ухвалили рішення про перейменування вулиць, названих на честь російських міст та діячів

Про це повідомляє Delfi.

Депутати Ризької думи більшістю у 38 із 60 голосів вирішили перейменувати другу по протяжності вулицю столиці - Маскавас - давши їй назву Латгалес.

Нові назви отримають і вулиці, що носять імена російських письменників та поетів:

Вулицю Пушкіна перейменують на вулицю лінгвіста Карліса Міленбаха, вулиці Тургенєва присвоять ім'я художника Вільгельма Пурвітіса, вулиці Лермонтова – поета Віліса Плудоніса, вулиці Гоголя – журналістки Емілії Беньямін, а вулиці Ломоносова дати ім'я Валерії Сейлі - міністра освіти, першої жінки в уряді Латвії.

Вулиця Маскавас мала таку назву з 1851 року. На запитання депутатів, чому зараз її потрібно перейменувати, віцемер Риги Едвардс Ратнієкс відповів, що є запит суспільства, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.

Витрати, за його словами, становитимуть 80 тисяч євро без ПДВ.

  • Латвія 24 лютого вшанує хвилиною мовчання пам'ять жертв російського вторгнення в Україну.
Теги:
Росія
Латвія
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