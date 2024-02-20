Солідарність із Україною: Латвія 24 лютого вшанує хвилиною мовчання пам'ять жертв російського вторгнення

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Латвії.

"На знак солідарності з народом України президент Латвії, спікер Сейму, прем’єр-міністр і міністр закордонних справ закликають усіх громадян Латвії долучитися до хвилини мовчання в суботу, 24 лютого 2024 р. о 9:00, на вшанування пам’яті жертв українського народу", - йдеться у повідомленні.

Також представники латвійської влади закликали громадян країни взяти участь у заходах 24 лютого по всій Латвії на підтримку України.

У заяві нагадується, що Росія розпочала повномасштабну загарбницьку війну проти України, сподіваючись знищити країну та український народ за кілька днів. Натомість "Україна не тільки протистояла агресії, а й вигнала окупантів зі значної частини своїх земель".

Латвійські посадовці наголошують, що Росія, знаючи, що їй не вдасться зламати Україну в борні на полі бою, вдається до будь-яких злочинів – нападає на мирне населення, бомбардує міста, викрадає українських дітей. Відтак РФ тисне на міжнародних партнерів України в надії, що демократичний світ втомиться через затягування війни.

"Ми хочемо, щоб агресор знав, що латвійська держава і народ невтомно підтримують Україну і будуть надавати всіляку допомогу до повної перемоги України. Агресор повинен буде вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувати завдані збитки. Доведеться повернути дітей України. Росія та її лідери відповідатимуть за агресію та воєнні злочини", - підкреслили високопосадовці Латвії.



У заяві також наголошується, що в боротьбі, яка триває, українці продовжують втрачати життя.

"У глибокій пошані схиляємо голови перед героїчними та сильними синами та дочками України, які безстрашно протистоять агресору. Борючись за свою країну та майбутнє своїх дітей, українці також захищають мир і безпеку в усій Європі, включно з Латвією... Україна переможе! Слава Україні!", - підсумовують латвійські високопосадовці.