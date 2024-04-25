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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 7 людей, які були в електричці

25 квітня, 2024 четвер
18:35
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська армія у четвер, 25 квітня, завдала удару по залізничному вокзалу Балаклії Харківської області, внаслідок чого сім людей, які були в електричці, зазнали поранень

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні. 

Синєгубов розповів, що станом на 17:09 відомо про п'ятьох постраждалих - трьох жінок та двох чоловіків. На місці влучання працюють профільні служби. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи. 

Голова Харківської ОВА розповів, що росіяни атакували залізничний вокзал ракетою, тип якої зараз встановлюються. Усі постраждалі, троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років, на момент удару перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм". Їх ушпиталили з вибуховими травми різного ступеня. 

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Теги:
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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