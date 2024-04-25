РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 7 людей, які були в електричці

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов розповів, що станом на 17:09 відомо про п'ятьох постраждалих - трьох жінок та двох чоловіків. На місці влучання працюють профільні служби. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.

Голова Харківської ОВА розповів, що росіяни атакували залізничний вокзал ракетою, тип якої зараз встановлюються. Усі постраждалі, троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років, на момент удару перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм". Їх ушпиталили з вибуховими травми різного ступеня.