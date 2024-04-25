Лист МЗС про обмеження консульських послуг є протиправним, - нардепка Фріз

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в етері телеканалу "Еспресо".

"Лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який було розіслано до консульських установ за кордоном, щодо тимчасового обмеження надання консульських послуг, є протиправним. Більше того, я вбачаю, що правоохоронні органи мають зацікавитися службовою особою, яка підписала цей лист. З одного боку це зловживання влади та перевищення службових обов'язків, а з іншого - нанесення значного іміджевого удару по українцях і Україні", - зазначила вона.

В такий спосіб відбувається

"Ми всі не повинні вестися на маніпуляції, якими намагаються розколоти єдність нашого суспільства і народу. Комусь дуже кортить провести чергові лінії розлому між різними групами. Після "бурхливої" осені і розколу між військовим та політичним керівництвом, тепер перейшли до розколу безпосередньо самого суспільства, на "українців тут" і "українців там"", - додала Фріз.