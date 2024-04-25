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Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили у Мальме на Євробачення

25 квітня, 2024 четвер
18:37
Культура На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення

Українські співачки Jerry Heil та Alyona Alyona, які цього року представлятимуть Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", вирушили у Швецію

Про це повідомляє Еспресо.

Представниці України на Євробаченні-2024 25 квітня вирушили поїздом з київського вокзалу. Артистки виступатимуть на Malmö Arena у першому півфіналі, який відбудеться 7 травня. 

На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення

Фото: ЕспресоНа фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення

Фото: Еспресо

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Окрім цього, артистки оголосили про старт благодійного проєкту. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 alyona alyona і Jerry Heil розпочинають збір 10 млн грн на відбудову школи на Дніпропетровщині. Проєкт допоможе 250 дітям повернутися до навчання.

На фото: Jerry Heil та Аlyona Аlyona

Фото: Еспресо

Кожен, хто зробить внесок від 100 гривень на відбудову Великокостромської гімназії, матиме змогу взяти участь у розіграші відеозвернення від alyona alyona і Jerry Heil. Артистки подякують за внесок та заспівають уривок зі своєї пісні Teresa & Maria. Переможець може прийняти звернення особисто або присвятити його близькій людині. 

На фото: Jerry Heil та Аlyona Аlyona

Фото: Еспресо

Розіграш триватиме до 25 травня включно. Кількість внесків від однієї людини необмежена. 

"Пісня Teresa & Maria розповідає про силу, хоробрість та стійкість українських жінок. Серед цих жінок — Людмила Таранович та Тетяна Магда, вчительки з Великокостромської гімназії, знищеної російською ракетою", - зазначили співачки.

На початку повномасштабної війни село Велика Костромка чи не щодня потерпало від артилерійських обстрілів. 11 жовтня 2022 року ракета зруйнувала школу, в якій Людмила Таранович пропрацювала 40 років. Попри вмовляння рідних Людмила не виїхала з рідного села та продовжила працювати. Під час обстрілів, які лунали у селі майже щодня, викладала дітям історію онлайн із ванної кімнати чи підвалу. 

Тетяна Магда працює у Великокостромській гімназії з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Після влучання ракети у навчальний заклад вона разом з учителями та мешканцями села розбирала завали. Наразі Тетяна залишається у рідному селі. Вона продовжує кожного дня працювати онлайн із тими, хто потребує її допомоги, і вірить, що рідну школу скоро відновлять.  

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала оголошуватиме бали національного журі України в прямому ефірі гранд-фіналу цьогорічного пісенного конкурсу.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
підтримка України
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