Джамалу обрали речницею від України на Євробаченні-2024

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Джамала стане речницею від України на 68-му пісенному конкурсі "Євробачення", що цього року проходитиме у шведському Мальме. Співачка оголосить бали національного журі України в прямому ефірі гранд-фіналу, який відбудеться 11 травня.

Артистка буде оголошувати бали національного журі вперше після перемоги з піснею "1944" на Євробаченні у 2016 році. Тоді пісенний конкурс також приймала Швеція.

"Євробачення — це дивовижна річ. Це навіть більше ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся при нагоді. Тут така історія, в яку ти, якщо вже раз потрапив — уже стаєш його частиною. Тому бути речницею цьогоріч — це також для мене особливо. Хоча у багатьох ролях доводилося вже побувати за ці сім років, але оголошувати оцінки від власної країни — це буде мій перший такий досвід", - зазначила Джамала.

Вона назвала свою роль цьогоріч великою відповідальністю та побажала всім учасникам успіху, і зауважила, що головне — "бути зібраним".

Понад 235 тис. українців проголосували за склад національного журі на Євробаченні-2024. Опитування проходило у мобільному застосунку Дія з 25 березня по 1 квітня. Склад національного журі оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024.

Серед кандидатів у члени нацжурі були музичні журналісти, представники України на Євробаченні, учасники попередніх національних відборів, музичні продюсери та постановники шоу.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.



